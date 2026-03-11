Sudani ile Pezeşkiyan telefonda görüştü

1 saat önce

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, son güvenlik gelişmeleri ve iki ülke arasındaki ikili ilişkileri ele aldı.

Irak Başbakanlık Medya Ofisinden yapılan açıklamaya göre Muhammed Şiya Sudani, bugün (11 Mart 2026 Çarşamba) İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Sudani, görüşmede Irak Hükümeti ve halkı adına, dini lider Ayetullah Ali Hamaney, ailesinden onunla birlikte olanlar ve İran halkının diğer evlatlarının ölümü dolayısıyla taziyelerini yineledi ve yaralılara acil şifalar diledi.

Açıklamaya göre Irak Başbakanı, "ülkesinin İran'ı hedef alan haksız savaşı reddettiğini ve kınadığını, bölgenin ve kardeş halklarının güvenliği ve esenliğine önem verdiğini vurguladı.

Savaşı sona erdirmek ve diyalog ile barışçıl çözüm mantığına, bölgesel ve uluslararası güvenlik ile istikrarı tehdit eden güç kullanma dilinden uzak bir şekilde geri dönmek için çaba göstermeye hazır olduğunu ifade eden Sudani, "Irak Hükümetinin İran'ın güvenliğine ve egemenliğine önem verdiğini ve herhangi bir tarafın veya kişinin Irak topraklarını İran'a saldırı için bir platform olarak kullanmasına izin vermediğini, Irak topraklarını hedef alan saldırıların ise Irak'ın egemenliğinin ve güvenliğinin ihlali olduğunu, bunun kabul edilemez olduğunu ve Irak'ın savaşı sona erdirme ve diyaloğa dönüş için sarf ettiği çabaları baltaladığını" vurguladı.

Pezeşkiyan ise "Irak'ın anlaşmazlıkların çözümünde güç kullanma mantığını reddeden tutumlarına ve Irak hükümetinin bölgenin güvenliğini ve istikrarını koruma çabalarına teşekkür ederek, ülkesinin Irak'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği önemi vurguladı."