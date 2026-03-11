AB'den 19 İranlı yetkili ve kuruluşa yaptırım
Avrupa Birliği (AB), İran'da "insan hakları ihlallerinden sorumlu" 19 yetkili ve kuruluşa yaptırım uygukadığını duyurdu.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, X sosyal medya platformu üzerinden paylaştığı mesajında, AB üye ülkelerinin büyükelçilerinin ciddi insan hakları ihlallerinden sorumlu 19 yetkili ve kuruluşu hedef alan yeni yaptırımları onayladığını duyurdu.
İran odaklı gelişmeler süresince AB'nin kendi çıkarlarını koruyacağının altını çizen Kallas, aynı zamanda Tahran'a, " İran'ın geleceğinin baskı üzerine kurulamayacağı mesajını vereceğini" belirtti.
AB Resmi Gazetesi'nde yayınlanacak olan yaptırımların ayrıntıları arasında varlık dondurma ve üye ülkelere seyahat yasağı yer alıyor.