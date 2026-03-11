1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, "İran'da hedef alınacak neredeyse hiçbir şey kalmadı." dedi.

Trump, İran’a yönelik devam eden saldırılar hakkında ABD basınına telefonla açıklamalarda bulundu.

Son saldırıların ardından ülkede stratejik öneme sahip hedef sayısının tükenme noktasına geldiğini söyleyen ABD Başkanı, savaşın "çok yakında" biteceğini öngördü.

Trump, "İran'da hedef alacağımız neredeyse hiçbir şey kalmadı. Askeri anlamda her şeyi bitirdik; ne donanmaları, ne iletişim ağları ne de bir hava kuvvetleri kaldı." dedi.

Operasyonun planlanandan çok daha hızlı ilerlediğini belirten Trump, "İstediğim an bu savaşı bitirebilirim ve sanırım bu çok yakın." sözünü sarf etti.

Trump, İran'ın füze rampalarının yüzde 80'inin imha edildiğini ve drone üretim tesislerinin yerle bir edildiğini iddia etti.