ABD İstihbaratı: İran Hükümetinin kısa sürede devrilmesi beklenmiyor

2 saat önce

Tüm baskılara rağmen İran Hükümetinin yakın zamanda çökmesinin beklenmediği, Tahran liderliğinin de ülke içindeki hakimiyetini hala koruduğu iddia edildi.

Reuters’ın üç üst düzey ABD istihbarat yetkilisine dayandırdığı haberde, yapılan son güvenlik değerlendirmelerinin İran Hükümetinin "ani bir yıkılma" tehdidi altında olmadığını ortaya koyduğu belirtildi. Kaynaklara göre, İran liderliği aktif kalmaya devam ediyor ve devlet kurumları henüz hayati bir riskle karşı karşıya değil.

Raporda, karşılaşılan büyük zorluklara rağmen İran Hükümeti ve liderliğinin, iç durumu ve halkı kontrol altında tutabilecek kapasiteye sahip olduğu ifade edildi. Bu kapasitenin, olası bir siyasi veya güvenlik çöküşünü engellemeye yettiği de not edildi.

Öte yandan Reuters, üst düzey bir İsrailli yetkilinin de benzer görüşlerini aktardı. İsrailli yetkili, İran ve vekil güçlerine karşı başlatılan mevcut savaş ve çatışmaların, Tahran'daki siyasi rejimin devrilmesiyle sonuçlanacağına dair hiçbir garantinin bulunmadığını belirtti.

ABD istihbaratının bu yeni öngörüsü, İran ve İsrail arasındaki bölgesel gerilimin zirve yaptığı bir dönemde geldi. Washington, bölgedeki çatışmalara rağmen Tahran’daki güç yapısının hala istikrarlı ve dirençli olduğu görüşünü koruyor.