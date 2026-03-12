Hatemü’l-Enbiya’dan ABD ve İsrail’e tehdit

1 saat önce

Hatemü’l-Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zulfikar, ABD ve İsrail’e yönelik sert bir uyarıda bulunarak, bundan sonra bu iki ülkeye ait ekonomik merkezlerin saldırı menzillerine gireceğini açıkladı.

Tasnim Haber Ajansı’nın aktardığına göre Hatemü’l-Enbiya Sözcüsü, dün gece ABD ve İsrail ordularının askeri hedeflerine ulaşmakta başarısız olunca ülkedeki bankalardan birini hedef aldığını söyledi.

Düşman olarak nitelendirdiği tarafların bu hamlesini "yasa dışı ve savaş hukukuna aykırı" olarak tanımlayan Sözcü Zulfikar, şu ifadeleri kullandı:

"Bu adım, bölgedeki ABD ve İsrail bağlantılı tüm ekonomik merkezleri ve bankaları hedef alma konusunda elimizi serbest bırakmıştır."

"Amerikalılar acı verici bir misillemeye hazır olsunlar." diyerek yanıtın sert olacağını vurgulayan Sözcü Zulfikar, bölge halkına acil bir güvenlik uyarısında bulunarak, can güvenliğinin korunması için bölge sakinlerinin, ABD ve İsrail’e ait bankaların en az bir kilometre uzağında durmalarını istedi.