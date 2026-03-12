Erbil Valisi: Tüm İHA'lar hedefine ulaşmadan imha edildi

1 saat önce

Erbil’in gece saatlerinde tam 17 İHA saldırısıyla hedef alındığı belirtilirken, tüm İHA’ların hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği bildirildi.

Erbil Valisi Umed Xoşnaw, Kurdistan24’e yaptığı özel açıklamada, gece boyunca Erbil’e 17 saldırı düzenlendiğini ve tamamının bomba yüklü insansız hava araçları (İHA) ile gerçekleştirildiğini söyledi.

Vali Xoşnaw, hava savunma sistemlerinin etkinliği sayesinde tüm İHA’ların gökyüzünde vurulduğunu ve hedeflerine ulaşmadan imha edildiğini vurguladı.

Umed Xoşnaw, saldırılarda herhangi bir can kaybı yaşanmamasının ve vatandaşların güvenliğinin korunmasının teselli kaynağı olduğunu ifade etti.

Can kaybı yaşanmasa da Vali Xoşnaw, düşen İHA enkazları veya havada yaşanan patlamalar nedeniyle bazı bölgelerde maddi hasar oluştuğunu doğruladı.

Kürdistan Bölgesi ve özellikle Erbil, bir süredir yasa dışı silahlı gruplar tarafından düzenlenen çeşitli hava saldırılarına maruz kalıyor.

Ancak tek bir gecede bu kadar yüksek sayıda İHA’nın başarıyla düşürülmesi, bölgedeki hava savunma kapasitesinin ve hazırlık seviyesinin arttığını gösteriyor.