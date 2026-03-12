Pentagon, İran savaşının altı günlük bilançosunu açıkladı

1 saat önce

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilileri, İran'a karşı başlatılan savaşın maliyetini kamuoyuna duyurdu. Operasyonların sadece ilk altı gününde askeri harcamalar 11 milyar doları aşarken, Beyaz Saray Kongre’den milyarlarca dolarlık ek bütçe istemeye hazırlanıyor.

ABD Kongre üyeleriyle gerçekleştirilen kapalı oturumda Pentagon yetkilileri; İran'a yönelik askeri operasyonların ilk altı günündeki toplam maliyetinin 11 milyar 300 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

Edinilen bilgilere göre saldırıların sadece ilk iki gününde silah ve mühimmat sarfiyatı için 5 milyar 600 milyon dolar harcandı. Bu rakam, operasyonun yoğunluğunu ve kullanılan mühimmatın maliyetini gözler önüne seriyor.

Öte yandan Reuters haber ajansı, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Beyaz Saray'ın savaşın sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla yakında Kongre'den 50 milyar dolarlık bir acil yardım bütçesi talep etmesinin beklendiğini duyurdu.

Bu devasa harcamalar, ABD'nin 2026 yılı için belirlenen 900 milyar dolarlık savunma bütçesi üzerinde büyük bir baskı oluşturuyor. ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonları 28 Şubat tarihinde başlamıştı ve şu ana kadar savaşın sona ermesine dair ufukta net bir sinyal bulunmuyor.