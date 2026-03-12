İran'ın Erbil Konsolosu: Uluslararası bir ihanete uğradık

2 saat önce

İran İslam Cumhuriyeti Erbil Başkonsolosu Feramerz Esedi, savaşın kendilerine dayatıldığını ve müzakereler sırasında saldırıya uğradıkları için uluslararası bir ihanete maruz kaldıklarını belirtti.

Feramerz Esedi, bugün (12 Mart 2026 Perşembe) düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, ülkesi ile ABD arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan son tur müzakerelerde kendilerine yönelik uluslararası bir ihanet yapıldığını ve tüm uluslararası kırmızı çizgilerin aşıldığını söyledi.

Washington yetkililerine güvenmemelerine rağmen İran müzakere heyetinin, bölge ülkelerinin talebi üzerine ABD ile görüşmelere yeniden başladığını vurgulayan Esedi, kendi deyimine dayanarak, "Tarih boyunca ABD, müzakerelerde dürüst olmamıştır." dedi.

Bölgenin mevcut durumuna ilişkin olarak İran Başkonsolosu, öncelikle İsrail ve ABD'nin ülkelerine saldırdığını ve savaşın kendilerine dayatıldığını; aksi takdirde savaş istemediklerini ve var güçleriyle kendilerini savunacaklarını yineledi.

"Savaş ve müzakere hiçbir zaman bir arada yürütülemez." diyen Esedi sözlerine şöyle devam etti:

"İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı yürütülen bu savaş sadece bize değil, aynı zamanda uluslararası diplomasiye ve müzakerelere de karşıdır. Çünkü müzakere heyetimiz Amerikan heyetiyle görüşmelerini sürdürürken ve yeni bir görüşme turu daha planlanmışken ülkemize bir kez daha saldırı düzenlendi."

Savaşın ilk gününde ABD ve İsrail'in çocukların bulunduğu bir okulu bombaladığını ve bunun sonucunda 100'den fazla öğrencinin hayatını kaybettiğini anımsatan Esedi, "Bu olay uluslararası düzeyde ve hatta bizzat ABD'nin kendi içinde bile büyük bir yankı uyandırdı ve yoğun tepkilere yol açtı." ifadesini kullandı.