Dilşad Şehab: Salih Müslim Rojava’nın önde gelen mücadelecilerindendi

1 saat önce

Kürt siyasetinin önde gelen isimlerinden Salih Müslim için bugün hüzünlü bir veda töreni düzenlendi. Hayatını kaybeden deneyimli mücadele adamının cenazesi, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani'yi temsilen Başkanlık Sözcüsü Dilşad Şehab'ın da katıldığı resmi bir törenle memleketi Rojava'ya uğurlandı.

Sözcü Dilşad Şehab, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani'yi temsilen, bugün (12 Mart 2026 Perşembe) tanınmış Kürt mücadele adamı Salih Müslim'in cenazesini Rojava'ya (Batı Kürdistan) uğurlama törenine katıldı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Dilşad Şehab, "Bugün büyük bir üzüntüyle ve Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani adına, halkımızın mücadeleci ismi Sayın Salih Müslim'e veda etmek, vefatı dolayısıyla taziye ve başsağlığı dileklerimizi iletmek üzere burada hazır bulunduk." dedi.

Merhumun rolüne ve konumuna değinen Kürdistan Bölgesi Başkanlığı Sözcüsü şunları söyledi:

"Salih Müslim, Rojava'nın önde gelen mücadele adamlarından biriydi ve ömrünün uzun yıllarını Kürt halkına ve milletine hizmet etmeye adadı. Şüphesiz onun gibi büyük bir mücadelecinin vefatı büyük bir boşluk yaratacaktır."

Dilşad Şehab ayrıca kendi adına ve Kürdistan Bölgesi Başkanlığı adına merhumun ailesine, yakınlarına, dostlarına, Rojava halkına ve tüm Kürt milletine derin başsağlığı dileklerini ileterek; Allah'tan merhumun mekanını cennet eylemesini, herkese sabır ve metanet vermesini diledi.

Sözlerinin sonunda mücadele adamlarının yolunun devam edeceğini vurgulayan Dilşad Şehab, "Halkımızın diğer mücadelecilerinin bu uğurda yola devam edeceğine ve bu direnişçi şahsiyetin kaybıyla oluşan boşluğu dolduracağına inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.