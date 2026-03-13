BM: Son 12 günde İran'da 3,2 milyon kişi yerinden edildi

37 dakika önce

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNCHR) savaşın ilk 12 gününde yaklaşık 3 milyon 200 bin kişinin yerinden edildiğini açıkladı.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarının ardından Tahran’da insani kriz patlak verdi.

UNCHR'dan yapılan açıklamada, son 12 günde büyük çoğunluğu Tahran'da olmak üzere 3,2 milyon insanın yerinden edildiği kaydedildi.

İranlı siyasi analist Mohammad Saleh Sadeghian ise ABD ve İsrail'in yoğun saldırıları nedeniyle 5 ila 6 milyon insanın evini terk ederek, güvenli bölgelere taşındığını belirtti.

Sadeghian, günlük yaşamın yarım yamalak devam ettiğini; pazarlar ve bankaların açık olduğunu, ancak yakıtın sınırlı miktarda dağıtıldığını, araç başına sadece 20 litre verildiğini açıkladı.

28 Şubat 2026 Cumartesi sabahı ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı ortak hava operasyonu, bölgedeki gerilimi en üst seviyeye taşımıştı.

İran, bu saldırılara misilleme olarak İsrail’e füze fırlatmış ve bölge ülkelerindeki ABD askeri üslerini hedef almıştı.