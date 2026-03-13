CENTCOM: Irak'ta düşen uçakta 4 mürettebat öldü

2 saat önce

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM), Irak üzerindeyken düşen ABD KC-135 tanker uçağında 6 mürettebattan 4 kişinin öldüğü doğrulandı.

CENTCOM'dan, bugün (13 Mart 2026 Cuma) yapılan açıklamada, ABD KC-135 tanker uçağının Irak üzerindeyken düştüğü hatırlatıldı.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilen açıklamada, "6 mürettebattan 4'ünün vefat ettiği teyit edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğüne işaret edilen açıklamada, "Ancak uçağın düşmesi dost ya da düşman ateşi sonucu olmamıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, uçaktaki askerlerin kimliklerinin, yakınlarına bilgi verildikten 24 saat sonrasına kadar gizli tutulacağı belirtildi.

Tasnim Haber Ajansının Devrim Muhafızları Ordusu'ndan aktardığı haberde, "Irak'ın batısındaki İran destekli grupların füzeleriyle ABD uçağının düşürüldüğü ve mürettebatının hayatını kaybettiği" ileri sürülmüştü.