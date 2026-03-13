Suudi Arabistan, hava sahasına giren 38 İHA'nın engellendiğini duyurdu

2 saat önce

Suudi Arabistan'ın hava sahasına giren 38 insansız hava aracının (İHA) savunma sistemleri tarafından engellendiği duyuruldu.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkeye yönelik saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Ülkenin hava sahasına giren 35 İHA'nın savunma sistemleri tarafından imha edildiği belirtilen açıklamada, imha edilen 35 İHA ile birlikte, Suudi Arabistan'da dün akşamdan bu yana ülke hava sahasına giren toplam 54 İHA ve 2 balistik füzenin savunma sistemleri tarafından engellendiği kaydedildi.

28 Şubat 2026 Cumartesi sabahı ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı ortak hava operasyonu, bölgedeki gerilimi en üst seviyeye taşımıştı.

İran, bu saldırılara misilleme olarak İsrail’e füze fırlatmış ve bölge ülkelerindeki ABD askeri üslerini hedef almıştı.