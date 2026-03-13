ABD Başkanı: İran’ın donanması, hava kuvvetleri, füzeleri, İHA'ları imha edildi

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın donanmasının, hava kuvvetlerinin, füzelerinin, insansız hava araçlarının ve diğer her şeyinin imha edildiğini söyledi.

Donald Trump, bugün (13 Mart 2026 Cuma) Truth sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, İran'ın rejimini askeri, ekonomik ve diğer her anlamda tamamen yok ettiklerini savunarak, "Ancak başarısız New York Times'ı okursanız, kazanmadığımızı yanlış bir şekilde düşünebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

İran’ın donanmasının, hava kuvvetlerinin, füzelerinin, insansız hava araçlarının ve diğer her şeyinin imha edildiğini ve liderinin öldürüldüğünü söyleyen Trump, "Eşsiz bir ateş gücüne, sınırsız mühimmata ve bolca zamana sahibiz." dedi.

28 Şubat 2026 Cumartesi sabahı ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı ortak hava operasyonu, bölgedeki gerilimi en üst seviyeye taşımıştı.

İran, bu saldırılara misilleme olarak İsrail’e füze fırlatmış ve bölge ülkelerindeki ABD askeri üslerini hedef almıştı.