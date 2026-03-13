Kuşadası Belediye Başkanı gözaltına alındı

2 saat önce

Kuşadası Belediyesine yönelik "rüşvet" ve "irtikap" operasyonu kapsamında, Belediye Başkanı Ömer Günel'in de aralarında olduğu 6 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Kuşadası Belediyesine yönelik "rüşvet" ve "irtikap" soruşturması kapsamında elde edilen tanık ve müşteki beyanları, şüpheli ifadeleri, soruşturma dosyasında bulunan bilgi ve belgeler, HTS kayıtları ile MASAK tarafından hazırlanan raporlar neticesinde incelenen hesap hareketleri birlikte değerlendirildiğinde, soruşturmaya konu suçların işlendiğine ilişkin makul suç şüphesine ulaşıldığı aktarıdı.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan değerlendirmeler sonucunda Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan ve Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş başta olmak üzere tespit edilen 6 şüpheli hakkında 13 Mart'ta, Aydın, İzmir ve Antalya olmak üzere 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş, haklarında gözaltı kararı verilen şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmış olup, soruşturma kapsamında maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çalışmalar titizlikle yürütülmektedir."