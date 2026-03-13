MSB: İran'dan ateşlenen mühimmat imha edildi

2 saat önce

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmatın NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB, etkisiz hale getirilen balistik mühimmat ile ilgili bugün (13 Mart 2026 Cuma) yazılı açıklama yaptı.

İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmatın NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, Türkiye topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm tedbirlerin kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alındığı vurgulandı.

Açıklamanın sonunda, "Olayın bütün boyutlarıyla aydınlatılması için ilgili ülkeyle görüşülmektedir. Milli güvenliğimiz öncelenerek bölgedeki tüm gelişmeler dikkatle takip edilmekte ve değerlendirilmektedir." ifadeleri kullanıldı.