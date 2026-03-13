AFP: Fransız askerinin öldüğü saldırı, Şahid-136 İHA'sı kullanılarak gerçekleştirildi

Üst düzey bir Fransız askeri yetkilisi, Fransız askerinin öldüğü Erbil'deki saldırının, Şahid-136 İHA'sı kullanılarak gerçekleştirildiğini duyurdu.

AFP'ye konuşan Fransız Kuvvetleri Komutanı Albay Javier de la Chesna, dün gece Erbil'deki bir askeri üsse düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Fransız askerinin kimliğini açıkladı.

Albay Javier de la Chesna, bunun Orta Doğu savaşında hayatını kaydeden ilk Fransız askeri olduğunu söyledi.

Fransız komutan, 42 yaşındaki Arnaud Freon'un, Şahid-136 İHA kullanılarak gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybdettiğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün X sosyal medya platformu X hesabından paylaştığı mesajında, Erbil sınırında düzenlenen bir saldırıda bir Fransız askerinin öldüğünü duyurmuştu.

Emmanuel Macron, saldırıda hayatını kaybeden askerin ailesine ve silah arkadaşlarına başsağlığı dileklerini iletirken, Fransız milletinin dayanışmasını ve desteğini ifade etmişti.

Aynı saldırı sonucu birkaç Fransız askerinin de yaralandığını belirten Macon, Irak'taki askeri mevcudiyetlerinin terörle mücadele kapsamında olduğunu dile getirmişti.

Macron mesajının sonunda, "2015'ten beri DAİŞ'e karşı mücadele eden güçlerimize yönelik bu saldırı kabul edilemez." demişti.