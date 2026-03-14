İran ve Hizbullah, İsrail’e füze ve dronelarla saldırı düzenledi

İran İslam Cumhuriyeti Devrim Muhafızları Ordusu, çok sayıda balistik füze ve kamikaze drone kullanarak, İsrail içindeki stratejik hedeflere ve bölgedeki ABD üslerine yönelik geniş çaplı ve "başarılı" bir saldırı düzenlediğini duyurdu.

Devrim Muhafızları tarafından 14 Mart 2026 Cumartesi sabahı erken saatlerde yapılan resmi açıklamada; İsrail'in Celile, Golan ve Hayfa bölgelerinin yanı sıra bölgedeki bazı ABD askeri üslerinin hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, operasyonun "Hayber Şekan" ve "Kadir" tipi füzelerin yanı sıra kamikaze dronelarla gerçekleştirildiği detaylandırıldı. Devrim Muhafızları, füzelerin hedefleri "tam isabetle ve başarıyla" vurduğunun altını çizdi.

Son birkaç saattir İsrail, hem İran hem de Lübnan Hizbullah’ı kaynaklı yoğun bir füze saldırısıyla karşı karşıya. Bu gelişme, son dönemde başlayan çatışmaların en ağır tırmanışı olarak nitelendiriliyor.

İsrail medyası, ülkenin kuzeyine düzenlenen koordineli saldırıların ardından devasa patlama seslerinin duyulduğunu ve Hayfa şehir merkezine doğrudan bir füze isabet ettiğini bildirdi. İsrail Kanal 12 televizyonu, bu saldırının Lübnan topraklarından fırlatılan çok sayıda füze ile eş zamanlı yapıldığını açıkladı.

Gelişmeler üzerine İsrail İç Cephe Komutanlığı, vatandaşlara siren seslerini duyar duymaz sığınaklara girmeleri çağrısında bulundu. Aynı zamanda Magen David Adom (Kızıl Davut Yıldızı) acil yardım ekipleri, hasar tespiti yapmak ve yaralılara müdahale etmek üzere füzelerin düştüğü bölgelere sevk edildi.