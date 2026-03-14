İran'dan ABD'ye sert uyarı

Hatemü’l-Enbiya Karargahı, ABD’ye yönelik sert bir uyarı yayımlayarak; İran’ın enerji altyapısına yapılacak herhangi bir saldırı durumunda, bölgedeki Washington bağlantılı tüm petrol ve ekonomi tesislerini yerle bir edeceklerini duyurdu.

Hatemü’l-Enbiya Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, 14 Mart 2026 Cumartesi sabahı yaptığı açıklamada, Donald Trump’ın iddialarına yanıt vererek, İran İslam Cumhuriyeti’nin petrol, ekonomi veya enerji altyapısına yönelik bir saldırı ihtimaline karşılık, bölgede ABD ile ilişkili olan tüm petrol tesislerinin imha edileceğini belirtti.

Tahran’ın bu sert açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump’ın mesajının ardından geldi. Trump, ABD ordusunun "Orta Doğu tarihinin en güçlü hava saldırılarından birini gerçekleştirdiğini ve İran’ın Hark Adası'ndaki tüm askeri hedefleri tamamen imha ettiğini" iddia etmişti.

Hatemü’l-Enbiya Karargahı, geçtiğimiz çarşamba günü de ABD ve müttefiklerini uyararak; limanlara veya enerji tesislerine yapılacak bir saldırıya karşı "bel kırıcı ve yıkıcı" bir yanıt verileceğini açıklamıştı.

İran yönetimi, böylesi bir saldırı durumunda sadece kendi sınırlarını değil, "ABD ve Batılı müttefiklerinin faydalandığı bölgedeki tüm petrol ve doğalgaz altyapısının yakılıp yıkılacağı" tehdidini de yineledi.