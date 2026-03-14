Erdoğan: Ülkemizi bu ateş çukurundan uzakta tutmak birinci önceliğimiz

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkesinin savaşa çekilmek istendiğini belirterek, "Hava sahamızı ihlal eden her türlü tehdide karşı tetikteyiz." mesajını verdi.

Recep Tayyip Erdoğan, Bakırköy’de düzenlenen 10. Milli İrade İftar Programı’nda bölgedeki sıcak gelişmelere dair kritik açıklamalarda bulundu. Orta Doğu’da tansiyonun zirveye çıktığı ve karşılıklı saldırıların yaşandığı konjonktürde Türkiye’nin pozisyonunu net bir şekilde ortaya koyan Erdoğan, "sağduyu" ve "kadim devlet aklı" vurgusu yaptı.

Bölgedeki çatışmaların Türkiye’ye sıçraması için kurulan komplolara dikkat çeken Erdoğan, hükümetin soğukkanlı bir strateji izlediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Hükümet olarak ülkemizi savaşın içine çekmek isteyen tertip, tuzak ve tahriklere karşı çok dikkatli hareket ediyoruz. Olayların sadece görünen kısmına değil, asıl perdenin arkasında gizlenen kısmına odaklanıyoruz. Hiçbir senaryoyu dışlamıyor, her şeyi en ince detayına kadar tetkik ediyoruz."

Önceki gece bölgedeki hareketlilik sırasında yaşanan gelişmelere de değinen Erdoğan, Türkiye'nin savunma refleksinin en üst düzeyde olduğunu hatırlattı.

Erdoğan, “Hava sahamızı ihlal eden her türlü tehdide yönelik gerekli önleme faaliyetlerinde bulunuyoruz. Binlerce yıllık kadim devlet aklımız ve 23 yıllık kriz yönetimi tecrübemiz, bu karmaşık hadiselerde en büyük kılavuzumuzdur." dedi.

Dışarıdaki askeri hareketlilik kadar içerideki sosyal dinamiklere yönelik "operasyonlara" karşı da vatandaşlara uyarıda bulunan Erdoğan, "Ülkemizi bu ateş çukurundan uzakta tutmak birinci önceliğimizdir. İran'a yönelik saldırılarla eş zamanlı olarak köpürtülen mezhep ve etnik köken temelli kışkırtmalara karşı çok dikkatli olmanızı istiyorum." sözlerini sarf etti.