İran’dan "İncirlik" iddialarına yalanlama: "Türkiye dost ve komşu bir ülkedir"

İran’ın Hatemü’l-Enbiya Karargahı, Türkiye topraklarına füze fırlatıldığına dair iddiaları kesin bir dille reddederek, iki ülke arasındaki dostluk ve komşuluk ilişkilerine vurgu yaptı.

Hatemü’l-Enbiya Karargahı tarafından yayımlanan resmi bildiride; İran silahlı kuvvetlerinin hiçbir şekilde Türkiye topraklarını hedef almadığı belirtildi.

"Bu asılsız iddiaları bütünüyle reddediyoruz." denilen açıklamada, Ankara’nın Tahran nezdindeki önemine dikkat çekilerek, "Türkiye bizim için dost ve komşu bir ülkedir." ifadesi kullanıldı.

13 Mart 2026 Cuma sabahı, bazı medya organlarında İncirlik Hava Üssü'ne yönelik bir füze saldırısı girişimi olduğu iddiaları yer almıştı. Haberlerde, söz konusu füzenin hedefine ulaşmadan hava savunma sistemleri tarafından başarıyla imha edildiği ve tehlikenin bertaraf edildiği ileri sürülmüştü.

Hatemü’l-Enbiya Karargahı’nın bu açıklaması, bölgedeki dezenformasyonun önüne geçmek ve iki ülke arasındaki diplomatik tansiyonu düşürmek amacıyla yapılmış en üst düzey yalanlama olarak değerlendiriliyor.