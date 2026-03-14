Duhok’un özgürlük meşalesi: Şanlı Raperin 35 yaşında

5 saat önce

Bugün 14 Mart; Duhok halkının, Peşmerge güçleriyle omuz omuza vererek Baas rejiminin baskıcı iktidarına son verdiği ve şehri özgürleştirdiği şanlı "Raperin"in üzerinden tam 35 yıl geçti.

Duhok Ayaklanması’nın kıvılcımı, 13 Mart 1991 akşamı halk ve Peşmerge’nin şehri kontrol altına almak için titizlikle hazırladığı planla çakıldı. Duhok’un doğu bölgeleri, Şınduxa ve Geli Duhok başlangıç noktaları olarak belirlendi. Saldırı için "sıfır saati" ise 14 Mart sabahı saat 04:00 olarak seçildi.

14 Mart sabahı başlayan halk hareketi, aynı zamanda Kürt milli lideri Mele Mustafa Barzani'nin doğum gününe denk geliyordu. Bu tesadüf, Duhok halkına —kadın, erkek, genç ve yaşlı— büyük bir manevi güç ve enerji verdi. Rejimin güvenlik kurumlarına karşı tek ses olan halk, bir günden kısa bir sürede şehrin tüm stratejik noktalarını ve karargahlarını ele geçirdi.

Bazı kamu binalarında rejim güçlerinin direnmesi sonucu Peşmerge ve sivillerden şehitler verilse de halkın iradesi galip geldi. Akşama doğru Duhok’ta tam zafer ilan edildi. Bu başarı, psikolojik bir kırılma yaratarak çevre ilçe ve nahiyelerdeki rejim askerlerinin moralini tamamen çökertti ve birçok bölgenin çatışmasız teslim olmasını sağladı.

5 Mart 1991’de Raniye’de ("Raperin’in Kapısı") başlayan büyük ayaklanma zincirinin en önemli halkalarından biri Duhok’tu. Bu tarihi kazanım, özgürlük yürüyüşünün önünü açarak 21 Mart’ta Kerkük’ün kurtuluşu ve tüm Kürdistan’da Newroz meşalesinin zaferle yakılmasıyla zirveye ulaştı.

Bugün Duhok ve tüm Kürdistan halkı, halkın iradesinin diktatörlüğün silahına ve zulmüne karşı zafer çaldığı o günü büyük bir gururla anıyor.