ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine SİHA saldırısı

4 saat önce

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, bugün sabahın erken saatlerinde silahlı insansız hava aracı (SİHA) saldırısına maruz kaldı. Bu saldırı, Irak başkentinin kalbinde İran destekli "Ketaib Hizbullah" (Hizbullah Tugayları) örgütünün biri "önemli bir şahsiyet" olmak üzere iki mensubunun öldürüldüğü iki ayrı hava saldırısından birkaç saat sonra gerçekleşti.

Fransız Haber Ajansı (AFP) muhabiri, cumartesi sabahı Yeşil Bölge'deki ABD Büyükelçiliği semalarında siyah bir dumanın yükseldiğinin görüldüğünü aktardı.

Üst düzey bir güvenlik yetkilisi ajansa saldırının SİHA ile gerçekleştirildiğini belirtirken, bir başka yetkili saldırının füzeyle yapıldığını ve füzelerden birinin diplomatik yerleşke içindeki helikopter pistinin yakınına düştüğünü ifade etti.

Bu olay, ekim ayında patlak veren savaştan bu yana ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinin doğrudan hedef alındığı ikinci saldırı olarak kayıtlara geçti.

Büyükelçiliğe yönelik saldırıdan önce Bağdat'ta iki ayrı saldırı daha düzenlendi. Gece saat 02:15'te Arsat bölgesinde Ketaib Hizbullah'ın üs olarak kullandığı bir ev füzeyle hedef alındı. Bunun sonucunda tanınmış bir isim hayatını kaybetti ve iki kişi de yaralandı.

İkinci saldırıda ise Bağdat'ın doğusundaki Nehrewan bölgesinde, Ketaib Hizbullah ile bağlantılı olduğu belirtilen bir Haşdi Şabi mensubunun aracı vuruldu ve söz konusu kişi yaşamını yitirdi.

Washington tarafından "terör örgütü" olarak sınıflandırılan Ketaib Hizbullah, öldürülen kişilerin kimliklerine ilişkin şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yapmadı.

Bu gerilimler, Irak'ın uzun yıllardır Washington ile Tahran arasındaki çekişmelerin sahası olmaya devam ettiği bir dönemde yaşanıyor. Birbirini izleyen Irak hükümetleri her iki ülkeyle olan ilişkilerinde bir denge kurmaya çalışsa da son savaşın başlamasının ardından çeşitli silahlı gruplar "Irak İslami Direnişi" adı altında ABD'nin bölgedeki üslerine saldırmayı sürdürüyor.

Bünyesinde İran yanlısı grupları da barındıran Haşdi Şabi, resmi olarak Irak askeri kurumlarının bir parçası konumunda; ancak içerisindeki bazı gruplar saldırı kararlarını bağımsız olarak alabiliyor. Şu ana kadar ne ABD ne de İsrail Bağdat'taki bu saldırıların sorumluluğunu resmi olarak üstlenmedi.