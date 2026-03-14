New York Times: Hark Adası'na saldırı petrol ihracatının büyük bir bölümünü durdurdu

İran medyası, ABD'nin Hark Adası'na düzenlediği hava saldırılarının adadaki petrol altyapısına zarar vermediğini duyurdu.

Fars Haber Ajansı'nın çeşitli kaynaklara dayandırdığı habere göre sabah saatlerinde Hark Adası'na ABD tarafından saldırı düzenlendi ve 15'ten fazla patlama sesi duyuldu.

Kaynaklar, söz konusu saldırılarda petrol altyapısının herhangi bir zarar görmediğine işaret etti.

Öte yandan New York Times gazetesi, İranlı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Hark Adası'na yönelik saldırının petrol ihracatının büyük bir bölümünü durdurduğunu aktardı.

Haberde ayrıca, adaya yönelik saldırının büyük ve yıkıcı olduğu, adeta bir depremi andırdığı ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump ise bu sabah Truth Social platformundan yaptığı bir paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kısa bir süre önce, benim emrimle ABD Merkez Komutanlığı, Orta Doğu tarihindeki en güçlü hava saldırılarından birini gerçekleştirerek İran'ın 'taç mücevheri' olan Hark Adası'ndaki tüm askeri hedefleri tamamen yok etti."

Trump ayrıca, ellerindeki silahların dünyanın bugüne kadar gördüğü en güçlü ve en gelişmiş silahlar olduğunu vurguladı.

Adanın petrol altyapısının yok edilmesine izin vermediğine dikkat çeken Trump, "Ancak İran veya başka herhangi bir taraf, gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan özgürce ve güvenli bir şekilde geçişini engelleyecek bir hamle yaparsa, bu kararımı derhal gözden geçiririm." uyarısında bulundu.