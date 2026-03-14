İsrail: Gazze'de ne yaptıysak Lübnan'da da aynısını yapacağız

ABD merkezli Axios sitesi; İsrail’in Lübnan topraklarındaki kara operasyonlarını önemli ölçüde genişletmeyi, Litani Nehri’nin güneyindeki tüm bölgeleri kontrol altına almayı ve Hizbullah’ın askeri altyapısını tamamen yok etmeyi planladığını bildirdi.

Üst düzey bir İsrailli yetkili, Lübnan’ın güneyindeki bina ve altyapıların yıkımına işaret ederek, "Gazze’de ne yaptıysak, Lübnan’da da aynısını yapacağız." uyarısında bulundu.

Rapora göre ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Hizbullah’ın silahsızlandırılmasına yönelik geniş çaplı bir operasyonu destekliyor. Ancak Washington, bir yandan İsrail’e sivil kayıpları ve hasarı sınırlandırması için baskı yaparken, diğer yandan Lübnan ile İsrail arasında nihai bir anlaşmayla sonuçlanacak doğrudan görüşmelerin başlatılmasını istiyor.

İsrailli yetkililer, birkaç gün öncesine kadar durumun tırmanmaması için çaba gösterdiklerini ancak Hizbullah’ın 24 saatten kısa bir sürede 200’den fazla füze fırlatmasının ardından kararın değiştiğini belirtti. İsrail yönetimi, bu saldırıların İran ile koordineli olduğunu savunarak, "Geniş kapsamlı bir askeri operasyondan geri çekilmek için artık bir yol kalmadı" mesajını verdi.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım ise yaptığı açıklamada, uzun süreli bir çatışmaya hazır olduklarını vurgulayarak, "Kendimizi uzun bir savaşa hazırladık, düşman sahada sürprizlerle karşılaşacak. Tehditler bizi korkutamaz; bu bir varlık yokluk savaşıdır." ifadelerini kullandı.

Büyük kara harekatı beklenirken, İsrail’in hava saldırıları aralıksız sürüyor. Lübnan’ın resmi kaynaklarına göre bir apartman dairesine düzenlenen hava saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, bir sağlık merkezine düzenlenen saldırıda 12 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini veya yaralandığını duyurdu.