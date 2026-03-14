Haci Omeran ve Seyranban sınır kapıları yeniden açılıyor

2 saat önce

Haci Omeran Uluslararası Sınır Kapısı Müdürlüğü, yarından itibaren kapıda turistik geçişlerin ve ticari hareketliliğin yeniden başlayacağını duyururken, bugün Seyranban Sınır Kapısı da yeniden açıldı.

Kürdistan Bölgesi'ndeki tüm tüccarlar, şirketler, ithalatçı ve ihracatçılar ile vatandaşlara yönelik yayınlanan duyuruda, Haci Omeran Sınır Kapısı’nın açılmasına yönelik kararın yarın (15 Mart 2026 Pazar) itibarıyla uygulamaya konulacağını belirtildi.

Açıklamaya göre Haci Omeran Uluslararası Sınır Kapısı'nın açılması, İran'ın Temerçin Gümrük Kapısı'nın açılmasıyla eş zamanlı gerçekleşecek. Belirtilen tarihten itibaren Kürdistan Bölgesi ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki tüm ticari hareketlilik ve turistik geçişler yeniden başlayacak ve süreç eskisi gibi normal seyrinde devam edecek.

Öte yandan, Seyranban Sınır Kapısı Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sınır kapısında ticari geçişlerin bugün (14 Mart 2026 Cumartesi) yeniden başladığı bildirildi.

Açıklamada, sınır kapısının her iki tarafın yetkililerinin katılımıyla; Kürt tarafının, İran İslam Cumhuriyeti tarafındaki Seyranban Sınır Kapısı Müdürü Hoca Bendi ile yürüttüğü kesintisiz temaslar ve çabalar sonucunda açıldığı kaydedildi.

İran, ABD ve İsrail arasında patlak veren gerilimler ve askeri çatışmalar nedeniyle Seyranban Sınır Kapısı daha önce tüm ticari ve turistik geçişlere tamamen kapatılmıştı.

Açıklamada, kapının yeniden açılmasındaki hedefin yük araçlarının geçişini normale döndürmek ve Kürdistan Bölgesi'ne yönelik ticari mal ithalatını yeniden başlatmak olduğu ifade edildi.

Ayrıca bu adımın vatandaşlara daha fazla hizmet sunulmasını sağlayacağı; Kürdistan Bölgesi pazarlarındaki günlük temel ihtiyaç ve malların fiyatlarında yaşanabilecek artışların önüne geçilmesinde önemli bir rol oynayacağı vurgulandı.