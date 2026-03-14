JD Vance: Mücteba Hamaney’in yarasının ciddiyeti belirsizliğini koruyor

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, basına yaptığı açıklamada İran'daki savaş ve Orta Doğu'daki son gelişmelere ilişkin yeni bilgiler paylaştı.

Konuşmasının bir bölümünde İran İslam Cumhuriyeti'nin yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in yaralandığına dair iddialara değinen Vance, ülkenin bir numaralı isminin yaralandığını doğruladı.

Vance, bölgedeki karmaşık ve kaotik durum ile hem ABD'nin hem de İsrail'in hedeflerini vurduğu göz önüne alındığında, Hamaney'in yaralanmasına hangi tarafın yol açtığının ve yaralarının ne kadar ağır olduğunun henüz netleşmediğini ifade etti.

Geçtiğimiz ayın 28'inde Hürmüzgan vilayetine bağlı Minab kentindeki bir okula düzenlenen ve İranlı yetkililerin verilerine göre çoğu çocuk en az 175 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin de konuşan ABD Başkan Yardımcısı Vance, tablonun kendileri için henüz tam olarak netleşmediğini ve gerçekte ne olduğunu anlamaları gerektiğini dile getirdi.

Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın olaya ilişkin kapsamlı ve detaylı bir soruşturma başlatılması talimatı verdiğini de vurguladı.

Öte yandan Tahranlı yetkililer, okulun ABD yapımı Tomahawk füzeleriyle hedef alındığını iddia ederek saldırıdan Washington'ı sorumlu tutuyor.

Açıklamalarının sonunda Vance, savaşın yönetimi konusunda ABD Başkanı Donald Trump ile aralarında anlaşmazlık olduğu yönündeki iddialara ve söylentilere de yanıt verdi.

Trump'ın kararlarını ekibiyle yaptığı istişareler ve görüşmeler temelinde aldığını, bu görüşmelerin de gizli kalması gerektiğini belirten Vance, ABD ulusal güvenlik ekibinin uyum ve dayanışmasından övgüyle bahsetti.

Çalışmalarının karşılıklı güven ve özgür fikir alışverişi temelinde yürüdüğüne dikkat çeken Vance, bu durumun böyle devam etmesini istediğini kaydetti.