BAE'den Erbil Konsolosluğuna yönelik SİHA saldırısına kınama

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı, Kürdistan Bölgesi'nin başkenti Erbil'deki konsolosluklarına silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) düzenlenen "korkakça terör saldırısını" şiddetle kınadı.

BAE Dışişleri Bakanlığı, bugün (14 Mart 2026 Cumartesi) yayımladığı bir bildiriyle, saldırının Kürdistan Bölgesi'ndeki konsolosluklarına bir hafta içinde düzenlenen ikinci saldırı olduğuna dikkat çekti.

Bu son saldırının iki güvenlik görevlisinin yaralanmasına neden olduğu ve konsolosluk binasında büyük hasara yol açtığı da belirtildi.

Bildirinin bir diğer bölümünde, diplomatik misyonların ve temsilciliklerin hedef alınmasının başta Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi olmak üzere tüm uluslararası yasa ve teamüllerin açık bir ihlali olduğu vurgulanırken, söz konusu sözleşmenin, diplomatik binalar ile çalışanları için tam dokunulmazlığı garanti altına aldığı hatırlatıldı.

Bakanlık, bu tür saldırıların tehlikeli bir tırmanış teşkil ettiğini ve bölgenin güvenlik ile istikrarını tehdit ettiğini kaydetti.

Öte yandan BAE, Irak Hükümeti ile Kürdistan Bölgesi Hükümetinden saldırının sorumlularının tespit edilmesi amacıyla detaylı bir soruşturma başlatılmasını talep ederken, saldırının faillerinden hesap sorulması ve cezalandırılmaları için gerekli tüm adımların atılması çağrısında bulunuldu.

Bildirinin sonunda BAE Dışişleri Bakanlığı, güvenlik ve istikrarı bozmayı amaçlayan bu tür tüm korkakça saldırıları şiddetle reddettiklerini yineleyerek; uluslararası yasa ve teamüller uyarınca diplomatik misyonları ile çalışanlarının korunmasının gerekliliğine bir kez daha dikkat çekti.