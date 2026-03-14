Mesrur Barzani ve Tom Barrack, bölgedeki durumu görüştü

Başbakan Mesrur Barzani ve ABD Başkanı'nın Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Kürdistan Bölgesi'ne ve ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine yapılan saldırıları kınadı.

Mesrur Barzani, 14 Mart 2026 Cumartesi günü, Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi ve ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack'tan telefon aldı.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinden yapılan açıklamaya göre Mesrur Barzani ve Tom Barrack, Kürdistan Bölgesi, Irak ve bölgedeki genel durumu görüştü.

Her iki taraf da Kürdistan Bölgesi'ne ve ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine yapılan saldırıları kınadı ve sürekli temas halinde olmanın gerekliliğini vurguladı.