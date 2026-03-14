Kürdistan Bölgesi Başkanlığı: Bağdat, diplomatik temsilcilikleri korumak için sorumluluğunu üstlenmelidir

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Erbil Konsolosluğuna yapılan saldırıyı kınayarak, Irak Hükümetinin diplomatik temsilcilikleri korumak için sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini belirtti.

Başkanlık, dün (14 Mart 2026 Cumartesi) yaptığı açıklamada, BAE Konsolosluğuna yapılan ve iki güvenlik görevlisinin yaralanmasına ve konsolosluk binasının hasar görmesine neden olan saldırıyı şiddetle kınadı.

Başkanlık, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu ve Irak Hükümetinin diplomatik temsilcilikleri korumak için sorumluluğunu üstlenmesi ve bu tür saldırıların tekrarını önlemesi gerektiğini vurguladı.

Ülkenin güvenliği ve çıkarlarının bir daha tehlikeye atılmaması için Irak Hükümetinin saldırıların faillerini bulup cezalandırması gerektiği de vurgulandı.

BAE Dışişleri Bakanlığı, 14 Mart 2026 Cumartesi, yayımladığı bir bildiriyle, saldırının Kürdistan Bölgesi'ndeki konsolosluklarına bir hafta içinde düzenlenen ikinci saldırı olduğuna dikkat çekmişti.

Bu son saldırının iki güvenlik görevlisinin yaralanmasına neden olduğu ve konsolosluk binasında büyük hasara yol açtığı da belirtilmişti.

Bildirinin bir diğer bölümünde, diplomatik misyonların ve temsilciliklerin hedef alınmasının başta Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi olmak üzere tüm uluslararası yasa ve teamüllerin açık bir ihlali olduğu vurgulanırken, söz konusu sözleşmenin, diplomatik binalar ile çalışanları için tam dokunulmazlığı garanti altına aldığı hatırlatılmıştı.

Bakanlık, bu tür saldırıların tehlikeli bir tırmanış teşkil ettiğini ve bölgenin güvenlik ile istikrarını tehdit ettiğini kaydetmişti.