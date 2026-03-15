Şam'da Mele Mustafa Barzani'nin 123. doğum yılı kutlandı

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS), Kürdistan Kurtuluş Hareketi lideri Mele Mustafa Barzani'nin doğum yıl dönümünü Şam'da düzenlediği özel bir törenle kutladı.

Katılımcılar, özgürlük ve adalet yolundaki mücadelesinin devamlılığını vurgulayarak, yıl dönümünü ulusal değerler için bir antlaşmanın yenilenmesi olarak nitelendirdi.

ENKS, dün (14 Mart 2026 Cumartesi) Kürt milli lideri Mele Mustafa Barzani'nin doğum gününü anmak için bir tören düzenledi. Bu ulusal etkinlik, Suriye'nin başkenti Şam'da yaşayan çok sayıda önde gelen şahsiyeti ve Kürt'ü bir araya getirdi.

Etkinliğin organizatörleri, bu buluşmanın sıradan bir anma töreni olmadığını, merhum liderin tüm hayatını adadığı insani ve ulusal ilkelere bağlılık sözünün yenilenmesi olduğunu vurguladı.

Katılımcılar bu tarihi mirası korumanın önemine dikkat çekti.