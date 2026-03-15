Yedioth Ahronoth: İsrail'in savunma mühimmatı kritik derecede azaldı

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre Tel Aviv yönetimi füze stoklarındaki "ciddi azalmaya" ilişkin Washington'a bilgi verdi.

ABD kaynaklarına dayandırılan haberde, bir yetkili bu eksikliğin "beklenen bir durum" olduğunu belirterek, ABD'nin "kendi önleyici sistemlerinde benzer bir eksiklik yaşamadığı" bilgisini aktardı.

Yetkili, ABD'nin "bölgedeki askeri üslerini ve personelini korumak için ihtiyacı olan her şeye sahip olduğunu" iddia etti.

Haberde, İsrail'in önleyici füzelerindeki "büyük eksikliği" ABD makamlarına ilettiği ve Tel Aviv’in bu açığı kapatmak için çözüm arayışında olduğu kaydedildi.

Amerikan haber kuruluşu Semafor'da da benzer bir iddia yer aldı.

Haberde ABD'li yetkililerin, İsrail'in ABD'ye "balistik füze savunma sistemlerinin kritik derecede azaldığı yönünde" bilgilendirmede bulunduğu iddiasına yer verildi.

Habere ilişkin ABD ve İsrail'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı.