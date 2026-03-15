Zelenskiy: İran, Rus yapımı İHA'larla komşularına saldırıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın bölgedeki ABD ve İsrail çıkarlarına yönelik saldırılarda kullanılmak üzere Tahran'a Şahid-136 insansız hava araçlarını (İHA) sağladığını iddia etti.

Zelenskiy, 15 Mart 2026 Cumartesi gecesi CNN'e verdiği özel bir röportajda, "İran'ın ABD askeri üslerine saldırmak için Rus yapımı Şahid-136 İHA'sını kullanması inkar edilemez bir gerçek ve yüzde 100 doğrulanmış bir durum." dedi.

Zelensky'nin açıklamaları, pahalı füzelere ucuz bir alternatif olarak görülen "Şahid" insansız İHA'ların bölge ülkelerine yönelik çeşitli saldırılarda kullanılmasıyla aynı zamana denk geliyor.

Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın 2022 yılından bu yana ülkeye karşı savaşta binlerce İran yapımı Şahid İHA'sını kullandığını ve Moskova'nın şimdi kendi fabrikasını kurduğunu ileri sürüyor.