Devrim Muhafızları’ndan Netanyahu’ya tehdit

28 dakika önce

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu “takip edip öldürme” tehdidinde bulundu.

Devrim Muhafızları tarafından bugün (15 Mart 2026 Pazar) yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hedef alındı.

Sepah News internet sitesinde yayımlanan açıklamada, “Bu çocuk katili suçlu hala hayattaysa, onu takip etmeye devam edeceğiz ve tüm gücümüzle öldüreceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Bu açıklama, İran ile İsrail ve ABD arasındaki savaş 16. gününde devam ederken, geldi.

İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılara karşılık İsrail'in yanı sıra bölgedeki ABD üslerine ve hedeflerine saldırılar düzenlemişti.