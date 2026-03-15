Suudi Arabistan, Riyad ve Doğu Bölgesi'nde 10 İHA'nın engellendiğini duyurdu

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Riyad ve Doğu illerinde 10 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

WAS haber ajansına konuşan Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Riyad ve Doğu illerinde 10 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Haberde, etkisiz hale getirilen İHA'ların kesin konumları veya potansiyel hedeflerin niteliği hakkında daha fazla ayrıntı verilmedilmeden, sadece hava savunmasının İHA'larla başa çıkmada başarılı olduğu belirtildi.

İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılara karşılık İsrail'in yanı sıra bölgedeki ABD üslerine ve hedeflerine saldırılar düzenlemişti.