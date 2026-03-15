Güney Kore, Hürmüz Boğazı'na savaş gemileri göndermeyi değerlendiriyor

Güney Kore'nin Hürmüz Boğazı'na savaş gemileri konuşlandırmayı değerlendirdiği bildirildi.

Güney Kore medyasında yer alan habere göre,, Seul, Hürmüz Boğazı'na savaş gemileri konuşlandırmayı düşünüyor.

Haberde, "Seul, savaş gemilerini Hürmüz Boğazı'na konuşlandırma olasılığını dikkatle değerlendiriyor." ifadesi kullanıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla ilgili son gelişmeleri paylaşmıştı.

Trump, birçok ülkenin, Hürmüz Boğazı'nın açık ve güvenli kalmasını sağlamak amacıyla bölgeye savaş gemilerini göndereceğini ileri sürmüştü.

28 Şubat 2026 Cumartesi sabahı ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı ortak hava operasyonu, bölgedeki gerilimi en üst seviyeye taşımıştı.

İran, bu saldırılara misilleme olarak İsrail’e füze fırlatmış ve bölge ülkelerindeki ABD askeri üslerini hedef almıştı.