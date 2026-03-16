Irak, hava sahası kapatma kararını uzattı

Irak hava sahasının tüm uçuşlara kapatılması kararının 72 saat daha uzatıldığı bildirildi. Kararın; gelen, giden ve transit (geçiş yapan) tüm uçakları kapsadığı belirtildi.

Irak Sivil Havacılık Kurumu, bugün (16 Mart 2026 Pazartesi) yaptığı açıklamada, ülke hava sahasının tüm uçuşlara kapatılması kararının 72 saat daha uzatıldığını duyurdu.

Uygulamanın 16 Mart 2026 Pazartesi günü öğlen saat 12:00'de (UTC - 09:00) başlayarak Perşembe günü öğlen saat 12:00'ye kadar devam edeceği, bu adımın geçici ve ihtiyati bir önlem olduğu kaydedildi.

Kararın; gelen, giden ve transit (geçiş yapan) tüm uçakları kapsadığı belirtildi.

Sivil Havacılık Kurumu, bu kararın bölgedeki güvenlik durumunun ve gelişmelerin sürekli olarak değerlendirilmesi sonucunda alındığını açıkladı.

Kararın, yeni gelişme ve değişikliklere göre yeniden gözden geçirilebileceği; ilerleyen süreçte hava yolu şirketlerinin ve ilgili tarafların her türlü güncelleme ve değişiklikten haberdar edileceği vurgulandı.

Orta Doğu'daki askeri gerilimler Şubat 2026'nın sonundan bu yana yeni bir evreye girdi. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hava saldırıları ile Tahran'ın bunlara verdiği karşılıklar, hava trafiği güvenliği üzerinde büyük bir tehlike oluşturdu.

Irak, coğrafi konumu itibarıyla İsrail ve İran arasında yer alması nedeniyle hava sahasını sivil uçuşlara defalarca kapatmak zorunda kaldı. Irak Hükümetinin aldığı bu önlemlerin tek amacının, yolcuların ve uçuş mürettebatının can güvenliğini füze ve insansız hava araçlarının (İHA) oluşturduğu tehlikelerden korumak olduğu belirtiliyor.

Eş zamanlı olarak, bölgedeki birçok ülkenin de benzer önlemler alarak hava seferlerini askıya aldığı biliniyor.