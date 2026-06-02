Zeydi: Silahların yalnızca devletin elinde olması, imar ve kalkınmanın önünü açacaktır

Ali Zeydi, tüm siyasi ve ulusal güçleri, Irak'ın çıkarını diğer tüm hususların üstünde tutmaya çağırdı

4 saat önce

Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi, bazı silahlı grupların silahlarını devlete teslim etme kararlarını memnuniyetle karşılayarak, bunun, devlet otoritesinin yayılmasına ve hukukun uygulanmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

Ali Zeydi, bugün (2 Haziran 2026 Salı), X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı silahlı grupların silahlarını devlete teslim etme kararlarını memnuniyetle karşılıyoruz." dedşç

"Bu karar, silahların devlet tarafından kontrol edilmesini vurguluyor. Bu adım, silahlı kuvvetlerimizin tüm bileşenlerindeki rolünü güçlendirecek ve Irak halkının en yüksek ulusal çıkarlarını destekleyecektir." diyen Zeydi, açıklamanın devamında şunları kaydetti:

"Bu yönelim, devletin inşası sürecini güçlendiren, hukukun üstünlüğünü pekiştiren ve anayasaya ile resmi kurumlara bağlılığı teyit eden olumlu bir adımı temsil etmekte olup, güvenlik ile istikrarın artmasına, devletin itibarının sağlamlaştırılmasına ve tüm Iraklıların fedakarlıklarıyla elde edilen ulusal kazanımların korunmasına katkıda bulunmaktadır."

Ali Zeydi ayrıca bunun, "devlet otoritesinin yayılmasına ve hukukun uygulanmasına katkı sağlayacağı gibi, değerli halkımızın beklediği kalkınma ve hizmet projelerine başlanmasına, ulusal ekonominin ve toplumsal barışın gelişeceği bir ortamın güvence altına alınmasına da yardımcı olacağını" açıkladı.

Açıklamanın sonunda Zeydi, tüm siyasi ve ulusal güçleri, istikrarı pekiştirecek ve kalkınma ile yeniden inşa için daha geniş ufuklar açacak şekilde, tüm siyasi ve ulusal güçleri diyaloğu ve iş birliğini sürdürmeye, ulusal sorumluluk ruhuyla çalışmaya ve Irak'ın çıkarını diğer tüm hususların üstünde tutmaya çağırdı.