ABD’den İranlı 4 büyük kripto borsasına yaptırım kararı

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ABD Hazine Bakanlığı, "Ekonomik Öfke" operasyonu kapsamında, İran'ın en büyük kripto para borsası olan "Nobitex" ile birlikte benzer şekilde faaliyet gösteren üç diğer şirketi yaptırım listesine aldı. Bu adımın, Tahran yönetiminin Devrim Muhafızları Ordusu'na finansman sağlamak amacıyla kullandığı gizli yolları kesmeyi hedeflediği bildirildi.

Bakanlığa bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından 2 Haziran 2026 Salı günü yapılan açıklamada, kripto para ticareti alanında faaliyet gösteren dört İranlı şirket ile bu şirketlerin çok sayıda üst düzey yöneticisinin yaptırım listesine eklendiği belirtildi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İran ekonomisi çöküşün eşiğindeyken, rejim kendi yozlaşmış ajandalarını yürütmek ve ülke sermayesini dışarıya transfer etmek için dijital teknolojileri suistimal etmektedir." dedi.

Nobitex'in Rolü ve Suçlamalar

ABD Hazine Bakanlığı raporuna göre "Nobitex" firması 2025 yılında İran genelindeki tüm kripto para trafiğinin %50'sinden fazlasını yönetti.

Şirket, “kara para aklama faaliyetlerine aracılık etmek”, “sabit kripto paralar (stablecoin) aracılığıyla tümenin değerini sabitlemesi için İran Merkez Bankasına destek vermek” ve “olası ABD askeri operasyonları sırasında ve internet kesintilerine rağmen, İranlı yetkililerin varlıklarını korumak ve yurt dışına transfer etmek” gibi yasa dışı faaliyetlere kolaylık sağlamakla suçlanıyor.

Yaptırım Listesine Alınan Diğer Şirketler ve Şahıslar

Operasyon kapsamında Nobitex'in yanı sıra Wallex, Bitpin ve Ramzinex adlı kripto platformları da yaptırım listesine dahil edildi. Ayrıca Nobitex'in Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Emir Hüseyin Rad ile birlikte, İran dini lideri Ali Hamaney'in ailesine yakınlığıyla bilinen birçok üst düzey isim de yaptırım kapsamına alındı.

Bilgi Verene 15 Milyon Dolar Ödül ve Hürmüz Boğazı Uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, "Adalet İçin Ödül" programı çerçevesinde, Devrim Muhafızları Ordusu'nun finansal mekanizmalarının çökertilmesini sağlayacak bilgi paylaşımında bulunacak kişilere 15 milyon dolara kadar ödül verileceğini duyurdu.

Öte yandan Hazine Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapacak uluslararası gemilere yönelik de sert bir uyarı yayınladı. ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'a ödenecek her türlü "harç", "vergi" veya "fidyenin" yaptırımların ihlali anlamına geleceğini, bu kuralı çiğneyen gemi ve şirketlerin ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını ilan etti.