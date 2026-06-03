CENTCOM, İran’ın füze ve İHA saldırılarının engellendiğini açıkladı

5 saat önce

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), dün, Orta Doğu'da İran kaynaklı bir dizi saldırı girişimine karşılık verildiği ve çok sayıda füze ile insansız hava aracı (İHA) saldırısının başarıyla bertaraf edildiğini bildirdi.

CENTCOM’un resmi açıklamasına göre İran, 2 Haziran 2026 Salı günü, bölgedeki komşu ülkelere yönelik çok sayıda balistik füze fırlattı ancak bu füzelerin hiçbiri hedefine ulaşamadı.

Saldırıların Detayları ve Önleme Faaliyetleri

Askeri yetkililer, gerçekleştirilen operasyonların detaylarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

Kuveyt: İran tarafından Kuveyt’e doğru fırlatılan iki balistik füze, havada infilak ederek etkisiz hale getirildi.

Bahreyn: Bahreyn’i hedef alan üç füze, ABD ve Bahreyn hava savunma sistemleri tarafından anında tespit edilerek havada imha edildi.

Deniz Ticaret Hatları: Füze saldırıları öncesinde CENTCOM güçleri, uluslararası sularda seyreden sivil ticari gemileri hedef alan İran’a ait üç İHA'yı düşürdü.

Misilleme ve Önleyici Saldırı

Yaşanan gelişmelerin ardından ABD güçleri, meşru müdafaa ve önleyici tedbirler kapsamında harekete geçti. Bu doğrultuda, İran ordusuna ait, Keşm Adası’nda bulunan bir yer kontrol istasyonu düzenlenen bombardımanla tamamen imha edildi.

Can Kaybı Yaşanmadı

Çatışmalarda ve savunma operasyonlarında hiçbir ABD personeli zarar görmedi ve herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

CENTCOM, bölgede yürürlükte olan ateşkes süreçlerine rağmen, güçlerinin İran’dan gelebilecek her türlü saldırganlığa karşı en üst düzeyde teyakkuzda ve savunma hazırlığında olduğunu kararlılıkla vurguladı.