Erbil'de iki çevre yolu daha inşa edilecek

"Sami Abdulrahman Parkı'nın üç katı büyüklüğünde yeni bir park inşa edilecek"

Erbil'de, 2050 yılına kadar, 200 metrelik bir cadde, demir yolu hattı ve Sami Abdulrahman Parkı'nın üç katı büyüklüğünde bir park gibi stratejik projeleri içeren yeni bir masterplan uygulanacak.

Kurdistan24'e verdiği röportajda Erbil İmar Planlama Direktörü Şukriye Abbas, Erbil'in yeni masterplanının detaylarını paylaştı.

Masterplanın Belediyeler Bakanlığı tarafından Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı'nın (JICA) koordinasyonunda değiştirildiğini belirten Şukriye Abbas, "Yeni masterplan 2050 yılına kadar geçerli olacak: Sınırlar aynı, ancak görünümler bilimsel bir şekilde gözden geçirildi." dedi.

İki yeni dairesel caddenin plana eklendiğini söyleyen Abbas, "Bunlar, 150 metrelik ve 200 metrelik caddeleridir. Biri Yeşil Kuşak (Projesi) içinde, diğeri dışında yer alacak. Bunlar sadece otomobiller için kullanılmayacak, proje kapsamında aynı zamand bisiklet yolları, yaya geçitleri ve özel otoparklar inşa edilecek." ifadelerini kullandı.

Erbil'i çevreleyecek demir yolu hattının da inşa edileceğini dile getiren Şukriye Abbas, Erbil'in mimari görünümüyle ilgili olarak şunları söyledi:

"Erbil'in mimari görünümü birleştirilecek. Mahalleler aynı görünme sahip olacak konutların rengiyle ayırt edilecek ve her bir evin yüz ölçümü en az 200 metrekarelik olacak."

Sami Abdulrahman Parkı'nın üç katı büyüklüğünde yeni bir parkın inşa edileceğini belirten Abbas, "Sami Abdulrahman Parkı'nın üç katı büyüklüğünde yeni bir park inşa edilecek. Erbil'i çevreleyen iki kilometre genişliğindeki Yeşil Kuşak da masterplanın içinde yer alacak." dedi.