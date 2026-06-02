Tom Barrack: Silahların devlete teslim edilmesi, yeni ve egemen bir Irak'ın temelidir

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ABD Başkanı'nın Irak ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, egemenlik ve istikrarın kurulmasına yönelik attığı stratejik adımdan dolayı Irak Başbakanı Ali Zeydi'yi tebrik ederken, silahlarını devlete teslim etme kararı alan grupları da takdir etti.

Tom Barrack, bugün (2 Haziran 2026 Salı), yaptığı açıklamada, Washington'ın yeni Irak Hükümetinin çabalarına tam desteğini ifade etti. Barrack, silahların devlete teslim edilmesinin, yeni ve egemen bir Irak'ın temeli olacağını belirtti.

ABD'nin Irak ve Suriye Özel Temsilcisi, "Silah bırkma kararını alan grupları tebrik ediyoruz; bu, ülkedeki hukuk ve düzen yapısını şekillendirecektir." dedi.

"Bu adım, Irak'ın geleceği için sağlam bir temel attığının bir işaretidir." diyen Barrack, bunun ülkedeki daha büyük bir reform ve kalkınma sürecinin "sadece bir başlangıcı" olduğunu da sözlerine ekledi.

Barrack'ın bu açıklamaları, Trump yönetiminin Irak'taki resmi devlet kurumlarını güçlendirme ve gayri resmi silahlı güçlerin varlığını azaltma çabalarını yoğunlaştırdığı bir dönemde geldi.