Kuzey Petrol Şirketi Saralo istasyonunu devreye aldı: Petrol ihracatı yeniden başlıyor

Bugün, 18 Mart 2026 Çarşamba günü saat 06:30'da NOC, petrol ihracatını Kürdistan Bölgesi’ndeki boru hattı üzerinden Türkiye’nin Ceyhan Limanı’na yeniden başlatmak amacıyla "Saralo" pompalama istasyonunu resmen hizmete açtı.

Edinilen bilgilere göre istasyonun başlangıç aşamasındaki ihracat kapasitesi günlük 250 bin varil olarak belirlendi. Söz konusu miktarın ilerleyen aşamalarda artırılması planlanıyor.

Petrol sevkiyatının başlama süreci, Kuzey Petrol Şirketi Genel Müdürü Mühendis Amir Muhairi ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti Doğal Kaynaklar Bakanlığı temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Bu hamle, Bağdat ile Erbil arasında enerji dosyasındaki iş birliğinin güçlenmesi ve ihracat faaliyetlerinin yeniden başlaması açısından kritik bir adım olarak görülüyor.

Saha kaynakları, operasyonun bizzat Kuzey Petrol Şirketi Genel Müdürü tarafından denetlendiğini bildirdi. Bu gelişme, petrol akışının kuzey hattı üzerinden resmen geri dönüşü anlamına gelirken, Irak'ın toplam petrol ihracatını ve gelirlerini artırması bekleniyor.

Dün (17 Mart 2026 Salı), Kürdistan Bölgesi Hükümeti müzakere heyeti tarafından yapılan açıklamada; Irak Hükümeti ile Kerkük ve Kürdistan Bölgesi kütüklerinden çıkarılan petrolün Ceyhan Limanı’na ulaştırılmasına yönelik ortak bir toplantı yapıldığı duyurulmuştu.

Müzakere heyeti, anayasal ortaklık ve ulusal sorumluluk bilinciyle; kamu gelirlerinin artırılması, mali krizin çözülmesi ve özellikle mevcut hassas süreçte maaşların ödenmesi ile kamu hizmetlerinin sürdürülmesi adına Kürdistan Bölgesi’nin her türlü adımı atmaya hazır olduğunu vurguladı.

Bu kapsamda Kürdistan Bölgesi Hükümeti, Kerkük petrolünün bölgedeki petrol ile birlikte Kürdistan-Ceyhan boru hattı üzerinden ihraç edilmesine onay verdiğini açıklamıştı.