Başbakan Barzani, Türkiye Savunma Bakanı ile bir araya geldi

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani ve Türkiye Savunma Bakanı Yaşar Güler, bölgedeki güvenlik ve istikrarın korunmasının önemini vurguladı.

Mesrur Barzani, bugün (9 Mayıs 2026 Cumartesi) İstanbul'da Türkiye Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya geldi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmede Kürdistan Bölgesi, Irak ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Her iki taraf da Kürdistan Bölgesi, Irak ve bölgede güvenlik ve istikrarın korunması ve gerilimlerin sona erdirilmesi gerektiğinin altını çizdi.