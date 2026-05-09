Mesrur Barzani-Erdoğan görüşmesinin detayları açıklandı

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikili ilişkilerin ve çeşitli alanlardaki koordinasyonun güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Başbakan Barzani, bugün (9 Mayıs 2026 Cumartesi) İstanbul'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti tarafından yapılan açıklmada, Başbakan Barzani'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'nin bölgedeki barış ve istikrarın korunmasındaki rolünü övdüğü ve Kürdistan Bölgesi'nin ikili iş birliği ve koordinasyonu daha da geliştirme arzusunu yinelediği belirtildi.

Açıklamaya göre Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Türkiye İstihbarat Teşkilat Başkanı İbrahim Kalın'ın da katıldığı görüşmede iki taraf, Türkiye ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkilerin ve çeşitli alanlardaki koordinasyonun güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı ise Başkan Barzani'ye övgüde bulunarak, Kürdistan Bölgesi'nin bölgedeki barış ve istikrarın önemli bir unsuru olduğunu belirtti.

Görüşmenin bir diğer bölümünde ise Irak siyasi partilerinin federal hükümet kabinesi oluşturma çabaları ve görüşmeleri ele alındı. Bu bağlamda, her iki taraf da yeni federal hükümetin Irak'ta barış ve istikrarı pekiştirmesine, ayrım gözetmeksizin tüm topluluklara hizmet etmesine ve Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki sorunları anayasa temelinde çözmesine vesile olmasını temenni etti.

Görüşmede barış süreci ve PKK'nin silah bırakma konusu da görüşüldü. Başbakan Barzani sürece verdiği desteği yineledi, Türkiye Cumhurbaşkanı ise sürecin devam etmesinin ve başarılı bir şekilde tamamlanmasının önemini vurguladı.