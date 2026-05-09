Başbakan Barzani, Hakan Fidan ile görüştü

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak ve bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Başbakan Mesrur Barzani, bugün (9 Mayıs 2026 Cumartesi) İstanbul'da Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi.

Görüşmede Kürdistan Bölgesi, Irak ve bölgedeki son gelişmelerin yanı sıra, yeni federal hükümet kabinesinin oluşturulması çalışmaları görüşüldü.

Ayrıca görüşmede, "Kalkınma Yolu Projesi"nin hayata geçirilmesinin ve Körfez ülkeleri, Irak ve Kürdistan Bölgesi'nin demir yolları aracılığıyla Türkiye ve Avrupa'ya bağlanmasının önemi vurgulandı.