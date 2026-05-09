Irak Tarım Bakanlığı: Hurma ihracatı 600 bin tonu aştı

3 saat önce

Irak Tarım Bakanlığı, hurma üretiminin önemli ölçüde arttığını ve 2025 yılında hurma ihracatının 600 bin tonu aştığını duyurdu.

Tarım Bakan Yardımcısı Mahdi Suhr Al-Jubouri, Irak Haber Ajansına (INA) yaptığı açıklamada, "Irak'taki hurma ağacı ve hurma sektörü, küresel pazarlardaki rekabet avantajları göz önüne alındığında, ekonomik açıdan en önemli tarım sektörlerinden biridir." dedi.

"Zahdi" çeşidinin, yurt dışına ihraç edilen hurmaların en büyük kısmını oluşturduğuna dikkat çeken Jubouri, Irak'ta 600'den fazla hurma çeşidinin bulunduğunu söyledi.

Tarım Bakan Yardımcısı, "Zahdi çeşidi, Irak'taki birçok hurma işleme sanayisinde, örneğin hurma şurubu, tatlılar ve hurma ezmesi üretiminde kullanılan başlıca çeşittir ve bu da katma değer oluşturmaktadır" dedi.

Mahdi Suhr Al-Jubouri sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ilgi ve modern sulama ve damlama sulama yöntemleri kullanılarak yapılan bahçe yetiştiriciliğindeki genişleme sonucunda, hurma ağacı sayısı 22 milyonu aşmış, 2025 yılında hurma ihracatı 600 bin tona, hurma ezmesi ihracatı ise 100 bin tondan fazla artarak ülke için döviz geliri ve bahçe sahipleri için iç gelir kaynağı sağlamıştır."