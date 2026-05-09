Kürdistan Bölgesi’nde inşaatta yeni dönem: "ACI Kodları" zorunluluğu başlıyor

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu Başkanlığı, Başbakan Mesrur Barzani'nin talimatı üzerine, konut projelerinde kaliteyi artırmak ve güvenliği sağlamak amacıyla Amerikan Beton Enstitüsü (ACI) kodlarını zorunlu hale getiriyor.

Yatırım Kurulu Sözcüsü Bergeşt Akreyi, bugün (9 Mayıs 2026 Cumartesi), Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte, tüm firmaların, konut projelerinde ACI kodlarına uyması gerekeceğini belirtti.

Sözcü Akreyi, "Daha önce Kürdistan Bölgesi'nde Irak kodları uygulanırken, ancak vatandaşların güvenliğini sağlamak ve projeleri deprem gibi doğal afetlerden korumak için yeni dönemde ACI kodlarına geçilecektir." dedi.

Yatırım Kurulu Sözcüsü, bu adımın tüm projeler arasında eş değer ve birleşik bir sistem oluşturacağını belirterek, “Bu kod sadece binaların kalitesini ve altyapısını iyileştirmekle kalmıyor, aynı zamanda yatırım kurulunun lisans verme işini de kolaylaştırıyor." ifadesini kullandı.

Bu karar, Kürdistan Bölgesi inşaat sektörünü uluslararası standartlara uygun hale getirmek ve ulusal sermayeyi ve vatandaşların can güvenliğini korumak için stratejik bir adım olarak görülüyor.