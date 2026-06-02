Trump: İran ile ABD arasındaki görüşmeler aralıksız devam ediyor

"Bir şekilde anlaşma yapmanın zamanı geldi"

5 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile görüşmelerin durduğuna dair haberlerin gerçek olmadığını ve devam ettiğini de söyledi.

Donald Trump, İran ile yapılan müzakerelere ilişkin Truth Social sosyal medya platformundan yeni bir açıklamada bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ABD arasındaki görüşmelerin aralıksız devam ettiğini belirterek, "İran ile ABD’nin birkaç gün önce görüşmeleri kestiğine dair sahte haberler gerçek değil. Aramızdaki görüşmeler, dört gün önce, üç gün önce, iki gün önce, bir gün önce ve bugün de dahil olmak üzere aralıksız devam etmektedir." dedi.

Görüşmelerin nereye varacağını kimsenin bilemeyeceğine dikkat çeken Trump, "İran’a da söylediğim gibi, bir şekilde anlaşma yapmanın zamanı geldi. Bunu 47 yıldır sürdürüyorsunuz ve bunun daha fazla devam etmesine izin verilemez." ifadelerini kullandı.