Irak Hükümeti petrol ihracatını artırma kararı aldı

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Irak Bakanlar Kurulu, petrol sektörü, ekonomi ve idari reformlarla ilgili bir dizi karar aldı. Bu kararlar arasında boru hatları ve tankerler aracılığıyla petrol ihracatının bir milyon varilin üzerine çıkarılması da yer alıyor.

Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi, 2 Haziran 2026 Salı günü, Bakanlar Kurulunun dördüncü olağan toplantısına başkanlık etti.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, "Bakanlar Kurulu, bir miktar ham petrolün (Hafif, Orta ve Ağır Basra Ham Petrolü) Akdeniz'deki Banyas ve Tartus limanları üzerinden taşınması, depolanması ve elleçlenmesi ve bu güzergah üzerinden ihracat operasyonlarını yönetmek üzere Petrol Bakanlığı için bir temsilcilik ofisi açılması amacıyla Petrol Bakanlığının Suriye tarafıyla sözleşme yapmasını onayladı." denildi.

Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:

"Kurul, Başbakan'ın 20 Mayıs'ta Petrol Bakanlığı üst düzey kadrosuyla gerçekleştirdiği ve ham petrol için maksimum ihracat kapasitelerine ulaşmak için uygun ve ayrıntılı bir plan geliştirilmesini, boru hatları aracılığıyla ham petrol ihracat oranlarının iki buçuk aylık bir süre içinde ve iki aşamada günlük 220 bin varilden 770 bin varile çıkarılmasını ve komşu ülkelere kamyonlarla petrol ihracatı seviyesinin üç aşamada günlük 420 bin varile yükseltilmesini içeren toplantının tavsiyelerini oylayarak onayladı."