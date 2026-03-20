Ezidi Soykırımı davası: Fransız DAİŞ'li İçin müebbet hapis talebi

1 saat önce

Paris Başsavcılığı, Irak ve Suriye’de Ezidilere yönelik soykırım suçlamasıyla yargılanan "Sabri Said" isimli Fransız DAİŞ üyesi hakkında gıyaben müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.

AFP’nin haberine göre Paris Başsavcısı Sophie Havard, bugün (20 Mart 2026 Cuma) yaptığı açıklamada, her ne kadar Sabri Said’in Suriye’de öldüğüne dair iddialar olsa da kendisinin Ezidi soykırımında rol oynayan suç şebekelerinin kilit isimlerinden biri olduğunu belirtti.

Savcı Havard; soykırım, insanlığa karşı suçlar ve suç ortaklığı gerekçesiyle Said’in en ağır cezaya çarptırılmasını istedi.

1984 Toulouse doğumlu olan ve örgüt içerisinde "Ebu Dücane el-Faransi" kod adıyla bilinen Sabri Said, terör örgütü DAİŞ’in önde gelen Fransız unsurlarından biri olarak tanınıyor. Said; 2014-2016 yılları arasında Ezidilere yönelik etnik temizlik, Ezidi kadın ve kız çocuklarına yönelik cinsel saldırı ve insan ticareti yapmakla suçlanıyor.

Dava sürecinde, biri bizzat Said tarafından cinsel saldırıya uğrayan iki Ezidi kadın tanıklık yaptı. Mağdurlar, Ağustos 2014’te Şengal saldırısı sırasında kaçırıldıklarını, ailelerinden koparıldıklarını ve çocuklarıyla birlikte köle pazarlarında satıldıklarını anlattı. Günlük olarak tecavüze ve işkenceye maruz kaldıklarını belirten kadınlar, halen kayıp olan yakınlarından haber alamadıklarını dile getirdi.

Paris Mahkemesinin davaya ilişkin nihai kararını bugün ilerleyen saatlerde açıklaması bekleniyor.